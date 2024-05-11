https://ria.ru/20240511/dnr-1945212802.html
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик - РИА Новости, 11.05.2024
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:14
2024-05-11T10:14
2024-05-11T10:46
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политика
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля."Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики <...> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.Путин напомнил, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией".Кроме того, во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве."Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики <...> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", — указал президент.Путин подчеркнул, что Россия вернет мир на Донбасс. Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, политика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Политика, Владимир Путин
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
Путин в связи с десятилетием ДНР и ЛНР заявил, что Россия вернет мир в Донбасс
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики <...> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!", — отметил глава государства.
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР
Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.
1 из 10
Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.
2 из 10
В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.
3 из 10
Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.
4 из 10
В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.
5 из 10
Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.
6 из 10
В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.
7 из 10
Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.
8 из 10
12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
9 из 10
Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.
10 из 10
Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.
1 из 10
Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.
2 из 10
В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.
3 из 10
Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.
4 из 10
В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.
5 из 10
Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.
6 из 10
В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.
7 из 10
Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.
8 из 10
12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
9 из 10
Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.
10 из 10
Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.
Путин напомнил, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией".
Кроме того, во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.
«
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики <...> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", — указал президент.
Путин подчеркнул, что Россия вернет мир на Донбасс. Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.