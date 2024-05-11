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Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик - РИА Новости, 11.05.2024
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10:14 11.05.2024 (обновлено: 10:46 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/dnr-1945212802.html
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик - РИА Новости, 11.05.2024
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:14
2024-05-11T10:46
россия
донецкая народная республика
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля."Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики &lt;...&gt; Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.Путин напомнил, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией".Кроме того, во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве."Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики &lt;...&gt; Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", — указал президент.Путин подчеркнул, что Россия вернет мир на Донбасс. Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.
https://ria.ru/20240506/donbass-1944179061.html
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россия, донецкая народная республика, политика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Политика, Владимир Путин
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

Путин в связи с десятилетием ДНР и ЛНР заявил, что Россия вернет мир в Донбасс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики <...> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!", — отметил глава государства.
Десятая годовщина референдумов о независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

Пожилая жительница Донецкой области участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке села Семеновка под Славянском

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

Боец народного ополчения участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на блокпосту в Славянске

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

Голосование на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

Женщина голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Донецке

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое под Луганском

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

Бюллетень в урне для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики на избирательном участке в селе Самсоновка под Луганском

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

Жители Донецка ожидают очереди для голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в школе №147

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на избирательном участке в Москве

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Десять лет назад жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдумах самоопределении регионов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 10

Люди всех возрастов приходили на участки, чтобы ответить на вопрос о провозглашении государственной самостоятельности республики.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики участвовали бойцы народного ополчения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Впоследствии 11 мая стали отмечать День республики и объявили этот день официальным выходным в ДНР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

В день, посвященный объявлению результатов референдума о статусе ДНР, в Донецке прошел митинг-концерт, где жители города спели российский гимн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Местные жители во время выездного голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Луганской народной республики в селе Терновое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Луганске день объявления результатов референдума также отметили ярким концертом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Независимость ДНР поддержали 89,7 процента жителей, а ЛНР — 96,2 процента.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 10

12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Сегодня в уже воссоединившихся с Россией республиках празднуют годовщину исторического момента, когда голоса народа были услышаны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.
Путин напомнил, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией".
Кроме того, во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.
«
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики <...> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", — указал президент.
Путин подчеркнул, что Россия вернет мир на Донбасс. Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса, заявил Путин
6 мая, 15:57
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитикаВладимир Путин
 
 
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