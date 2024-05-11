https://ria.ru/20240511/dnr-1945212802.html

Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик - РИА Новости, 11.05.2024

Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:14

2024-05-11T10:14

2024-05-11T10:46

россия

донецкая народная республика

политика

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля."Дорогие друзья! Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики <...> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что ДНР сегодня — это полноправный субъект России. Благодаря поддержке всей страны и народа в регионе реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.Путин напомнил, что восемь лет в условиях блокады, обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией".Кроме того, во время референдума 11 мая 2014 года жители ДНР показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве."Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики <...> Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции", — указал президент.Путин подчеркнул, что Россия вернет мир на Донбасс. Кроме того, он выразил уверенность, что в ЛНР построят и восстановят дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.

https://ria.ru/20240506/donbass-1944179061.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, политика, владимир путин