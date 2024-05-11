https://ria.ru/20240511/burya-1945264192.html
Магнитная буря на Земле достигла пика
Магнитная буря на Земле достигла пика - РИА Новости, 11.05.2024
Магнитная буря на Земле достигла пика
Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:51
2024-05-11T16:51
2024-05-11T16:57
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — подчеркнул он. По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240511/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Магнитная буря на Земле достигла пика
Магнитная буря усилилась, возможны мощные полярные сияния
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«
"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — подчеркнул он.
По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.
На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.