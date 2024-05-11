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Магнитная буря на Земле достигла пика - РИА Новости, 11.05.2024
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16:51 11.05.2024 (обновлено: 16:57 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/burya-1945264192.html
Магнитная буря на Земле достигла пика
Магнитная буря на Земле достигла пика - РИА Новости, 11.05.2024
Магнитная буря на Земле достигла пика
Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:51
2024-05-11T16:57
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — подчеркнул он. По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240511/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, россия, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Магнитная буря на Земле достигла пика

Магнитная буря усилилась, возможны мощные полярные сияния

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«
"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — подчеркнул он.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.
На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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