https://ria.ru/20240511/burya-1945264192.html

Магнитная буря на Земле достигла пика

Магнитная буря на Земле достигла пика - РИА Новости, 11.05.2024

Магнитная буря на Земле достигла пика

Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:51

2024-05-11T16:51

2024-05-11T16:57

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — подчеркнул он. По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

https://ria.ru/20240511/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, земля, российская академия наук, вспышки на солнце