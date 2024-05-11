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Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря - РИА Новости, 11.05.2024
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Наука
 
07:32 11.05.2024 (обновлено: 08:57 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/burya-1945200285.html
Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря - РИА Новости, 11.05.2024
Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:32
2024-05-11T08:57
наука
космос - риа наука
земля
вспышки на солнце
российская академия наук
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев. Богачев ранее сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в ближайшие дни после серии вспышек на Солнце. По его словам, часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, должна была слиться в единый ещё более крупный объект и ударить по магнитному полю Земли. По прогнозам ученых, в пике удара уровень бури должен был составить не менее G4.33. Вероятность того, что он достигнет G5 впервые с 2005 года, составляла 15 процентов.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, вспышки на солнце , российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, вспышки на Солнце , Российская академия наук
Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря

Богачев: на Земле впервые за 20 лет случилась магнитная буря высшего балла

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев.
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Богачев ранее сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в ближайшие дни после серии вспышек на Солнце. По его словам, часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, должна была слиться в единый ещё более крупный объект и ударить по магнитному полю Земли. По прогнозам ученых, в пике удара уровень бури должен был составить не менее G4.33. Вероятность того, что он достигнет G5 впервые с 2005 года, составляла 15 процентов.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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