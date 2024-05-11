https://ria.ru/20240511/burya-1945200285.html

Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря

Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря - РИА Новости, 11.05.2024

Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря

Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:32

2024-05-11T07:32

2024-05-11T08:57

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вспышки на солнце

российская академия наук

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев. Богачев ранее сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в ближайшие дни после серии вспышек на Солнце. По его словам, часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, должна была слиться в единый ещё более крупный объект и ударить по магнитному полю Земли. По прогнозам ученых, в пике удара уровень бури должен был составить не менее G4.33. Вероятность того, что он достигнет G5 впервые с 2005 года, составляла 15 процентов.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, вспышки на солнце , российская академия наук