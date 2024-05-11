В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури
В США впервые с 2003 года повысили до максимальной оценку силы магнитной бури
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури, говорится в заявлении организации.
"Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (01:54 мск в субботу — Прим. ред.). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", — указано в сообщении.
Отмечается, что в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури устанавливался в октябре 2003 года.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.