https://ria.ru/20240511/burya-1945193756.html

В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури

В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024

В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури

Метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T03:12

2024-05-11T03:12

2024-05-11T03:27

сша

в мире

земля

космос - риа наука

наука

вспышки на солнце

российская академия наук

институт космических исследований

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:354:1020:928_1920x0_80_0_0_829d7bfa5c0e0f42e6f664b1216eec37.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури, говорится в заявлении организации."Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (01:54 мск в субботу — Прим. ред.). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", — указано в сообщении.Отмечается, что в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури устанавливался в октябре 2003 года.Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

сша

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, земля, космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук, институт космических исследований