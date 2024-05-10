https://ria.ru/20240510/vzryv-1945166300.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 10.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:18

2024-05-10T20:18

2024-05-10T20:19

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит на протяжении уже более 11 часов. "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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