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Компания рассказала о водителе автобуса, упавшего с моста в Петербурге

Компания рассказала о водителе автобуса, упавшего с моста в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Компания рассказала о водителе автобуса, упавшего с моста в Петербурге

Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге прошел необходимое медицинское освидетельствование, режим труда и отдыха также был соблюден, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:18

2024-05-10T17:18

2024-05-10T17:18

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге прошел необходимое медицинское освидетельствование, режим труда и отдыха также был соблюден, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании "Такси"."Водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха также был соблюден", - говорится в комментарии представителя компании.В компании также отметили, что в настоящее время устанавливаются причины ДТП. "Сняты записи с наружных камер наблюдения. При поднятии автобуса будут также сняты записи видеокамеры из кабины водителя. Следствию оказывается всё необходимое содействие", - отмечается в комментарии.Ранее в компании также отметили, что водитель автобуса следуя по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.МЧС РФ сообщало, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

санкт-петербург

россия

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санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)