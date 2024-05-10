https://ria.ru/20240510/veteran-1945067337.html

Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде

Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде - РИА Новости, 10.05.2024

Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде

Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:18

2024-05-10T10:18

2024-05-10T17:22

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НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде, и договорился о личной встрече 13 мая. Ранее ветеран Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что на параде в четверг с трибуны якобы прогнали девушку, которая несла ему воду, в результате ему пришлось вызывать скорую. В мэрии же сообщили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали из соображений безопасности. "По моему поручению сегодня Федора Тимофеевича Бондаренко навестили заместитель Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский. Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!" — написал градоначальник.Махиня, не уточняя подробностей, сообщил, что обсудил с ветераном организацию празднования 9 Мая, также они пообщались "за жизнь". "Ветеран высоко оценил организацию томского парада и даже сравнил его с московским. Спросил, какие есть бытовые вопросы. Федора Тимофеевича волнует состояние лестницы рядом с его домом. Договорились, что в понедельник я к нему заеду вместе с начальником профильного департамента, посмотрим, как поправить ситуацию. <…> Самое главное — это, конечно, здоровье Федора Тимофеевича. А мы поможем всем, что в наших силах", — сообщил мэр.

https://ria.ru/20240509/veteran-1944888951.html

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Ольга Фомченкова

общество, жкх, томск, октябрьский район, парад победы в 2024 году, день победы — 2024