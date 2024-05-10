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Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде - РИА Новости, 10.05.2024
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10:18 10.05.2024 (обновлено: 17:22 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/veteran-1945067337.html
Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде
Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде - РИА Новости, 10.05.2024
Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде
Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:18
2024-05-10T17:22
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НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде, и договорился о личной встрече 13 мая. Ранее ветеран Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что на параде в четверг с трибуны якобы прогнали девушку, которая несла ему воду, в результате ему пришлось вызывать скорую. В мэрии же сообщили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали из соображений безопасности. &quot;По моему поручению сегодня Федора Тимофеевича Бондаренко навестили заместитель Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский. Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!&quot; — написал градоначальник.Махиня, не уточняя подробностей, сообщил, что обсудил с ветераном организацию празднования 9 Мая, также они пообщались "за жизнь". "Ветеран высоко оценил организацию томского парада и даже сравнил его с московским. Спросил, какие есть бытовые вопросы. Федора Тимофеевича волнует состояние лестницы рядом с его домом. Договорились, что в понедельник я к нему заеду вместе с начальником профильного департамента, посмотрим, как поправить ситуацию. &lt;…&gt; Самое главное — это, конечно, здоровье Федора Тимофеевича. А мы поможем всем, что в наших силах", — сообщил мэр.
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общество, жкх, томск, октябрьский район, парад победы в 2024 году, день победы — 2024
Общество, ЖКХ, Томск, Октябрьский район, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024
Мэр Томска пообщался с ветераном, пожаловавшимся на чиновника на параде

Мэр Томска Махиня поговорил с ветераном ВОВ Бондаренко после инцидента на параде

© Фото : соцсети ветеранаВетеран Великой Отечественной войны — 98-летний Федор Бондаренко из Томска
Ветеран Великой Отечественной войны — 98-летний Федор Бондаренко из Томска - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : соцсети ветерана
Ветеран Великой Отечественной войны — 98-летний Федор Бондаренко из Томска
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НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде, и договорился о личной встрече 13 мая.
Ранее ветеран Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что на параде в четверг с трибуны якобы прогнали девушку, которая несла ему воду, в результате ему пришлось вызывать скорую. В мэрии же сообщили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали из соображений безопасности.
«

"По моему поручению сегодня Федора Тимофеевича Бондаренко навестили заместитель Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский. Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!" — написал градоначальник.

Махиня, не уточняя подробностей, сообщил, что обсудил с ветераном организацию празднования 9 Мая, также они пообщались "за жизнь".
"Ветеран высоко оценил организацию томского парада и даже сравнил его с московским. Спросил, какие есть бытовые вопросы. Федора Тимофеевича волнует состояние лестницы рядом с его домом. Договорились, что в понедельник я к нему заеду вместе с начальником профильного департамента, посмотрим, как поправить ситуацию. <…> Самое главное — это, конечно, здоровье Федора Тимофеевича. А мы поможем всем, что в наших силах", — сообщил мэр.
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