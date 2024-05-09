https://ria.ru/20240509/veteran-1945011361.html

Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада

Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада - РИА Новости, 09.05.2024

Ветеран ВОВ из Томска пожаловался, что не получил воду во время парада

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что заместитель мэра города, личности которого он не уточняет, якобы выгнал с... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:16

2024-05-09T20:16

2024-05-09T20:16

общество

томск

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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что заместитель мэра города, личности которого он не уточняет, якобы выгнал с трибуны девушку, которая несла ему воду, при этом в мэрии сообщили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали из соображений безопасности. "А на этом коротком видео выгоняют с трибуны девушку, которая несла мне воды в самом начале парада… заместитель мэра её выгнал, и воды мне так никто и не принёс, точнее даже не смогли передать, потому что это портило "картинку для телевидения", - говорится в сообщении на официальной странице 98-летнего ветерана в соцсети "ВКонтакте". В итоге, по словам ветерана, ему пришлось вызвать скорую помощь и в настоящее время он отлеживается дома "с температурой 38". В мэрии Томска, в свою очередь, заявили, что на трибуну во время парада посторонние люди не допускаются из соображений безопасности, а вода предлагалась всем ветеранам, а также сотрудники горадминистрации были готовы помочь им во всем. "На трибуну во время мероприятия не допускаются посторонние люди из соображений безопасности. Вода была предложена всем ветеранам и стояла в коробках непосредственной на самой трибуне. Также на трибунах находились сотрудники, готовые откликнуться на любую просьбу ветеранов", - говорится в ответе мэрии на сообщение об инциденте в одном из Telegram-каналов.

https://ria.ru/20240428/veteran-1942887696.html

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

томск

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общество, томск