https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html

ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.05.2024

ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Украинские военные возмущаются отсутствием укрепленных позиций на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:41

2024-05-10T17:41

2024-05-10T19:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские военные возмущаются отсутствием укрепленных позиций на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска, очевидно, яростно жалуются на отсутствие укрепленных позиций в этом районе и невозможность сдержать русских, а также на тяжелые потери, которые они несут", — отметил он.По словам эксперта, на украинском театре военных действий нет существенных изменений: российские войска продолжают продвигаться вперед. Он также добавил, что по мере наступления они наносят разрушительный урон позициям ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html

https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945111446.html

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в мире, россия, сша, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины