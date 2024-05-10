https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Украинские военные возмущаются отсутствием укрепленных позиций на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:41
2024-05-10T17:41
2024-05-10T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские военные возмущаются отсутствием укрепленных позиций на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска, очевидно, яростно жалуются на отсутствие укрепленных позиций в этом районе и невозможность сдержать русских, а также на тяжелые потери, которые они несут", — отметил он.По словам эксперта, на украинском театре военных действий нет существенных изменений: российские войска продолжают продвигаться вперед. Он также добавил, что по мере наступления они наносят разрушительный урон позициям ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945111446.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Меркурис: ВСУ в ярости из-за отсутствия укрепленных позиций на передовой