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Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 10.05.2024 (обновлено: 15:02 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html
Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ
Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ
Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:43
2024-05-10T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
великобритания
сша
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph."В результате растет стратегический разрыв между США и их ближайшим союзником, а также между США и их старейшим союзником. Великобритания и Франция считают, что России можно противостоять и сдерживать ее на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времен холодной войны", — говорится в публикации. В свою очередь, США считают, что демонстрация незаинтересованности в эскалации заслужит в конечном итоге благосклонность президента России Владимира Путина, пишет издание. За последние месяцы украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается".
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, великобритания, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, США, НАТО
Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ

Telegraph указал на раскол в НАТО из-за ударов ВСУ по России

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph.
"В результате растет стратегический разрыв между США и их ближайшим союзником, а также между США и их старейшим союзником. Великобритания и Франция считают, что России можно противостоять и сдерживать ее на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времен холодной войны", — говорится в публикации.
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В свою очередь, США считают, что демонстрация незаинтересованности в эскалации заслужит в конечном итоге благосклонность президента России Владимира Путина, пишет издание.

За последние месяцы украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобританияСШАНАТО
 
 
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