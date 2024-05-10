https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html

Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ

Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024

Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ

Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:43

2024-05-10T08:43

2024-05-10T15:02

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph."В результате растет стратегический разрыв между США и их ближайшим союзником, а также между США и их старейшим союзником. Великобритания и Франция считают, что России можно противостоять и сдерживать ее на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времен холодной войны", — говорится в публикации. В свою очередь, США считают, что демонстрация незаинтересованности в эскалации заслужит в конечном итоге благосклонность президента России Владимира Путина, пишет издание. За последние месяцы украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается".

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, великобритания, сша, нато