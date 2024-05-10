Решение Украины по России серьезно ударило по НАТО, пишут СМИ
Telegraph указал на раскол в НАТО из-за ударов ВСУ по России
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон "не поддерживает" такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph.
"В результате растет стратегический разрыв между США и их ближайшим союзником, а также между США и их старейшим союзником. Великобритания и Франция считают, что России можно противостоять и сдерживать ее на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времен холодной войны", — говорится в публикации.
В свою очередь, США считают, что демонстрация незаинтересованности в эскалации заслужит в конечном итоге благосклонность президента России Владимира Путина, пишет издание.
За последние месяцы украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается".
За последние месяцы украинские беспилотники атаковали несколько российских НПЗ, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается".