https://ria.ru/20240510/ukaz-1945155184.html

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства

Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:44

2024-05-10T18:44

2024-05-10T18:44

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны. "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)