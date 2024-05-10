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Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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18:44 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/ukaz-1945155184.html
Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства
Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства
Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:44
2024-05-10T18:44
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны. "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Биография Михаила Мишустина
Вчера, 16:31
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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