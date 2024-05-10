https://ria.ru/20240510/udar-1945178690.html

ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие

ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024

ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие

Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, начался пожар, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-10T22:35

2024-05-10T22:35

2024-05-11T00:52

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

леонид пасечник

происшествия

луганск

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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, начался пожар, сообщил РИА Новости представитель силовых структур."Киевские силовики обстреляли Ровеньки. Начался пожар. На место выехали оперативные службы", — сказал собеседник агентства.Информацию об атаке противника подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, погибли три человека, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия, луганск