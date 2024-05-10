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ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 10.05.2024 (обновлено: 00:52 11.05.2024)
https://ria.ru/20240510/udar-1945178690.html
ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие
ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие
Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, начался пожар, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-10T22:35
2024-05-11T00:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
происшествия
луганск
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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, начался пожар, сообщил РИА Новости представитель силовых структур."Киевские силовики обстреляли Ровеньки. Начался пожар. На место выехали оперативные службы", — сказал собеседник агентства.Информацию об атаке противника подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, погибли три человека, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия, луганск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Происшествия, Луганск
ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, есть погибшие

ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, погибли три человека

© Фото : МЧС ЛНРПожарная машина в ЛНР
Пожарная машина в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : МЧС ЛНР
Пожарная машина в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, начался пожар, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Киевские силовики обстреляли Ровеньки. Начался пожар. На место выехали оперативные службы", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 17:41
Информацию об атаке противника подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, погибли три человека, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.
Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникПроисшествияЛуганск
 
 
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