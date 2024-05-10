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Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 10.05.2024 (обновлено: 21:10 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945158335.html
Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.05.2024
Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
ВСУ окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:14
2024-05-10T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
владимир зеленский
славянск
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом. &lt;…&gt; Оборона ВСУ становится все более слабой", — отметил он.Меркурис указал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в районе Авдеевки произошел крупный прорыв. Очеретино и другие села перешли под контроль ВС России, а на линии фронта фактически пробили огромную дыру, пояснил эксперт."Есть реальная вероятность того, что украинские войска в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, русские смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html
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в мире, краматорск, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир зеленский, славянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Славянск
Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом. <…> Оборона ВСУ становится все более слабой", — отметил он.
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Меркурис указал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в районе Авдеевки произошел крупный прорыв. Очеретино и другие села перешли под контроль ВС России, а на линии фронта фактически пробили огромную дыру, пояснил эксперт.
"Есть реальная вероятность того, что украинские войска в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, русские смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении", — резюмировал он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонбассСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСлавянск
 
 
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