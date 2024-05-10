https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945158335.html

Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.05.2024

Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

ВСУ окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:14

2024-05-10T19:14

2024-05-10T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

донбасс

сергей шойгу

вооруженные силы украины

владимир зеленский

славянск

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом. <…> Оборона ВСУ становится все более слабой", — отметил он.Меркурис указал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в районе Авдеевки произошел крупный прорыв. Очеретино и другие села перешли под контроль ВС России, а на линии фронта фактически пробили огромную дыру, пояснил эксперт."Есть реальная вероятность того, что украинские войска в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, русские смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html

https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945111446.html

краматорск

донбасс

славянск

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в мире, краматорск, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир зеленский, славянск