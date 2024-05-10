https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945154490.html

ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе

ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе - РИА Новости, 10.05.2024

ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе

Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:37

2024-05-10T18:37

2024-05-10T19:20

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джейк салливан

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ ударом ОТРК "Искандер" в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области", — говорится в заявлении.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов.Советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в свою очередь, отмечал, что у Вашингтона пока нет свободных ЗРК для передачи бывшей советской республике. При этом ранее в пятницу Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов. По данным издания Politico, он включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley.

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https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

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Удар российских военных по ЗРК Patriot и радиолокационной станции в Гуляйполе Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА новости в силовых структурах. 2024-05-10T18:37 true PT0M19S

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