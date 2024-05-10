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ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 10.05.2024 (обновлено: 19:20 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945154490.html
ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе
ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе - РИА Новости, 10.05.2024
ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе
Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:37
2024-05-10T19:20
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
джейк салливан
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ ударом ОТРК "Искандер" в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области", — говорится в заявлении.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов.Советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в свою очередь, отмечал, что у Вашингтона пока нет свободных ЗРК для передачи бывшей советской республике. При этом ранее в пятницу Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов. По данным издания Politico, он включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley.
https://ria.ru/20240420/samolet-1941283045.html
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Удар российских военных по ЗРК Patriot и радиолокационной станции в Гуляйполе
Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА новости в силовых структурах.
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запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, джейк салливан, владимир зеленский, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Украина
ВС России поразили ЗРК Patriot в Гуляйполе

ВС России поразили украинские ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 в Гуляйполе

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские военные поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Гуляйполе, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ ударом ОТРК "Искандер" в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области", — говорится в заявлении.
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Как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot.

На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.
В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов.
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Советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в свою очередь, отмечал, что у Вашингтона пока нет свободных ЗРК для передачи бывшей советской республике.
При этом ранее в пятницу Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов. По данным издания Politico, он включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьДжейк СалливанВладимир ЗеленскийСергей ШойгуУкраина
 
 
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