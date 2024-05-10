Россия удивила ответом на американское оружие на Украине, пишут СМИ
BI: Россия создает помехи американскому оружию на Украине при помощи РЭБ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВС России эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы, пишет Business Insider.
"Российская радиоэлектронная борьба создала проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия на Украине. <…> Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех", — говорится в материале.
Отмечается, что ВСУ на протяжении всех боевых действий применяли американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Однако широко задействованная российская РЭБ регулярно снижает эффективность этого оружия, поясняет автор статьи.
"Российские военные, вероятно, проявляют повышенный интерес к использованию средств радиоэлектронной борьбы в бою, особенно в последний год или около того, поскольку они весьма эффективны в противодействии высокоточному оружию, поставляемому США", — резюмируется в публикации.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.