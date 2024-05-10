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Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи - РИА Новости, 10.05.2024

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

В Санкт-Петербурге число погибших после падения автобуса в реку Мойку достигло семи, сообщило управление СК России по городу в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:09

2024-05-10T21:09

2024-05-10T21:36

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

александр бастрыкин

александр беглов

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге число погибших после падения автобуса в реку Мойку достигло семи, сообщило управление СК России по городу в Telegram-канале."Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи", — заявили в ведомстве.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. В салоне, по предварительным данным, находилось около 20 человек.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности. Сейчас там проводится комплексная проверка.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль. По поручению губернатора города Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин произошедшего и организации помощи пострадавшим.

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T21:09 true PT0M55S

Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытаскивают из воды Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытащили из воды с помощью крана. 2024-05-10T21:09 true PT0M13S

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге, александр бастрыкин, александр беглов, россия