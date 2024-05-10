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ВС России на Запорожском направлении устроили салют в честь Дня Победы

ВС России на Запорожском направлении устроили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024

ВС России на Запорожском направлении устроили салют в честь Дня Победы

Операторы БПЛА Вооруженных сил России на запорожском направлении в честь Дня Победы сбросили георгиевские ленты над городом Никополь, а в ночном небе над... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:22

2024-05-10T20:22

2024-05-10T20:22

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день победы — 2024

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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Операторы БПЛА Вооруженных сил России на запорожском направлении в честь Дня Победы сбросили георгиевские ленты над городом Никополь, а в ночном небе над Запорожьем устроили праздничный салют, рассказал РИА Новости специалист по работе с БПЛА. "В отличие от украинской стороны мы, имея полный доступ по воздуху над городами, в их тылу не атакуем гражданские объекты и не терроризируем мирных людей. Мы знаем, что в Запорожье люди чтят память о Победе над фашистской Германией. В честь Дня Победы наша группа осуществила доставку георгиевских лент в город Никополь, а в небе над Запорожьем мы организовали салют в честь Дня Победы, прикрепив к БПЛА не боеприпасы, а фейерверк", - рассказал собеседник агентства.

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Дроны с фейерверком над Запорожьем Дроны с фейерверком над Запорожьем 2024-05-10T20:22 true PT1M29S

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