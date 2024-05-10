https://ria.ru/20240510/putin-1945040468.html

"Урок для Путина". Отчаянный шаг США вызвал шок в Британии

"Урок для Путина". Отчаянный шаг США вызвал шок в Британии - РИА Новости, 10.05.2024

"Урок для Путина". Отчаянный шаг США вызвал шок в Британии

Единственный урок, который Запад может преподать президенту России Владимиру Путину изъятием суверенных активов, заключается в демонстрации полного идиотизма... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:16

2024-05-10T02:16

2024-05-10T02:19

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Единственный урок, который Запад может преподать президенту России Владимиру Путину изъятием суверенных активов, заключается в демонстрации полного идиотизма западных политиков, заявил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в интервью британской газете i."Какой урок мы преподали ему (Путину. — Прим. ред.)? <...> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных (западной. — Прим. ред.) финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты", — сказал он.Как подчеркнул Каммингс, антироссийская политика уже привела Запад к шокирующему росту бытовых расходов. По его мнению, санкции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европе гораздо сильнее, чем России.Бывший советник Бориса Джонсона считает, что британский премьер и другие западные политики допустили колоссальную ошибку, не вняв предупреждениям российского президента о последствиях расширения НАТО на восток. По словам Каммингса, конфликт на Украине был для Джонсона лишь способом воплотить свои "фантазии" о статусе нового Черчилля."Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. <...> Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех", — сокрушился политтехнолог.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240502/voyna-1943385219.html

https://ria.ru/20240509/germaniya-1945005337.html

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