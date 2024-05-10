"Урок для Путина". Отчаянный шаг США вызвал шок в Британии
Каммингс: изъятием активов России Запад лишь покажет Путину свой идиотизм
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Единственный урок, который Запад может преподать президенту России Владимиру Путину изъятием суверенных активов, заключается в демонстрации полного идиотизма западных политиков, заявил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в интервью британской газете i.
"Какой урок мы преподали ему (Путину. — Прим. ред.)? <...> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных (западной. — Прим. ред.) финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты", — сказал он.
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Как подчеркнул Каммингс, антироссийская политика уже привела Запад к шокирующему росту бытовых расходов. По его мнению, санкции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европе гораздо сильнее, чем России.
Бывший советник Бориса Джонсона считает, что британский премьер и другие западные политики допустили колоссальную ошибку, не вняв предупреждениям российского президента о последствиях расширения НАТО на восток. По словам Каммингса, конфликт на Украине был для Джонсона лишь способом воплотить свои "фантазии" о статусе нового Черчилля.
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"Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. <...> Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех", — сокрушился политтехнолог.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.