https://ria.ru/20240510/peterburg-1945093950.html

В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека

В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека

В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:51

2024-05-10T13:51

2024-05-10T16:27

происшествия

санкт-петербург

россия

александр беглов

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России."Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — говорится в заявлении.По данным СК России, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, предварительно, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.Как рассказали в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упало в воду.В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию. Возбуждены два уголовных дела.Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, службы скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T13:51 true PT0M55S

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, падение автобуса с моста в петербурге