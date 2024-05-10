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В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека
В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека
В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:51
2024-05-10T13:51
2024-05-10T16:27
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александр беглов
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России."Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — говорится в заявлении.По данным СК России, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, предварительно, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.Как рассказали в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упало в воду.В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию. Возбуждены два уголовных дела.Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, службы скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
2024-05-10T13:51
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, погибли четыре человека
МВД: в Петербурге автобус с пассажирами упал с моста в Мойку, погибли 4 человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — говорится в заявлении.
По данным СК России, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, предварительно, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.
Как рассказали в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упало в воду.
С января 2022 года эту компанию 23 раза привлекали к административной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. ООО "Такси" выписали штрафы на общую сумму 2,6 миллиона рублей.
В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию. Возбуждены два уголовных дела.
Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.
Как уточнил губернатор города Александр Беглов
, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, службы скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.
Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.