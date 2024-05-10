https://ria.ru/20240510/peterburg-1945073290.html
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы - РИА Новости, 10.05.2024
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:11
2024-05-10T11:11
2024-05-10T17:26
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939664084_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_f26f9e79124ca889200cc69444f7cf53.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 года рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК России, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. В начале мая в аппарате детского омбудсмена РИА Новости рассказывали, что дети оказались в больнице с ОРВИ и были оставлены там на карантин после выздоровления из-за отсутствия прививок. В пятницу ряд региональных СМИ сообщил, что в ночь на четверг мать детей, которая вернулась в Петербург из другого региона и пришла навестить сыновей в больнице, забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. "Факт подтверждаем", — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка, не уточнив подробностей. Комментарием правоохранителей по этой ситуации РИА Новости пока не располагает. Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что отец мальчиков в период их пребывания в больнице регулярно передавал для них передачи, но не занимался оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.
https://ria.ru/20240203/podezd-1925259298.html
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939664084_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_781e5498a7b64052913fb537c5a15171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 года рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК России, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. В начале мая в аппарате детского омбудсмена РИА Новости рассказывали, что дети оказались в больнице с ОРВИ и были оставлены там на карантин после выздоровления из-за отсутствия прививок.
В пятницу ряд региональных СМИ сообщил, что в ночь на четверг мать детей, которая вернулась в Петербург из другого региона и пришла навестить сыновей в больнице, забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена.
"Факт подтверждаем", — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка, не уточнив подробностей.
Комментарием правоохранителей по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что отец мальчиков в период их пребывания в больнице регулярно передавал для них передачи, но не занимался оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.