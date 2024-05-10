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Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы - РИА Новости, 10.05.2024
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11:11 10.05.2024 (обновлено: 17:26 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/peterburg-1945073290.html
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы - РИА Новости, 10.05.2024
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы
Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:11
2024-05-10T17:26
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 года рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК России, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. В начале мая в аппарате детского омбудсмена РИА Новости рассказывали, что дети оказались в больнице с ОРВИ и были оставлены там на карантин после выздоровления из-за отсутствия прививок. В пятницу ряд региональных СМИ сообщил, что в ночь на четверг мать детей, которая вернулась в Петербург из другого региона и пришла навестить сыновей в больнице, забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. "Факт подтверждаем", — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка, не уточнив подробностей. Комментарием правоохранителей по этой ситуации РИА Новости пока не располагает. Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что отец мальчиков в период их пребывания в больнице регулярно передавал для них передачи, но не занимался оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.
https://ria.ru/20240203/podezd-1925259298.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы

Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 года рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК России, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. В начале мая в аппарате детского омбудсмена РИА Новости рассказывали, что дети оказались в больнице с ОРВИ и были оставлены там на карантин после выздоровления из-за отсутствия прививок.
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В пятницу ряд региональных СМИ сообщил, что в ночь на четверг мать детей, которая вернулась в Петербург из другого региона и пришла навестить сыновей в больнице, забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена.
"Факт подтверждаем", — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка, не уточнив подробностей.
Комментарием правоохранителей по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что отец мальчиков в период их пребывания в больнице регулярно передавал для них передачи, но не занимался оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.
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