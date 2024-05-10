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В Мали школьники исполнили советские песни на русском языке

В Мали школьники исполнили советские песни на русском языке - РИА Новости, 10.05.2024

В Мали школьники исполнили советские песни на русском языке

Ученики частной школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "На безымянной высоте" и "День Победы", сообщается в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:07

2024-05-10T20:07

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ученики частной школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "На безымянной высоте" и "День Победы", сообщается в Telegram-канале посольства России."Малийские учащиеся частной школы имени Л. Н. Толстого исполнили во время протокольного мероприятия 9 мая в посольстве России в Мали знаменитые советские песни "На безымянной высоте" и "День Победы", — говорится в публикации.На кадрах, представленных дипмиссией, дети носят пилотки советского образца и георгиевские ленты.Ученики школы при посольстве, в свою очередь, прочли стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Как следует из видео, они держали в руках портреты своих родственников, участвовавших в войне.

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Малийские учащиеся исполнили в Посольстве России в Мали советские песни Малийские учащиеся исполнили в Посольстве России в Мали советские песни 2024-05-10T20:07 true PT0M34S

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мали, россия, день победы, в мире