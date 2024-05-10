https://ria.ru/20240510/nato-1945053234.html

Нарышкин высказался о возможности приема Украины в НАТО в обход правил

Нарышкин высказался о возможности приема Украины в НАТО в обход правил - РИА Новости, 10.05.2024

Нарышкин высказался о возможности приема Украины в НАТО в обход правил

НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:04

2024-05-10T08:04

2024-05-10T08:08

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сергей нарышкин

йенс столтенберг

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Думаю, что нет", - заявил Нарышкин РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможно ли, что альянс ускоренно, в обход существующих правил, примет Украину в свои ряды.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, нато, в мире, россия, сша, сергей нарышкин, йенс столтенберг