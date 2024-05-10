Нарышкин высказался о возможности приема Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин: НАТО вряд ли станет принимать Украину ускоренным путем в обход правил
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. НАТО не будет принимать Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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"Думаю, что нет", - заявил Нарышкин РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможно ли, что альянс ускоренно, в обход существующих правил, примет Украину в свои ряды.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.