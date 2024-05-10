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В Петербурге задержали водителя автобуса, упавшего с моста в воду

В Петербурге задержали водителя автобуса, упавшего с моста в воду - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге задержали водителя автобуса, упавшего с моста в воду

Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:40

происшествия

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падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти."ГСУ ГУ (главным следственным управлением главного управления) МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен в полицию", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.Прокуратура Петербурга начала проверку этого инцидента.

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T14:17 true PT0M55S

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