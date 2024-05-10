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Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.05.2024
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14:24 10.05.2024 (обновлено: 14:49 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100700.html
Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию
Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию
Основа работы правительства в следующие шесть лет - это послание президента Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:24
2024-05-10T14:49
политика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Основа работы правительства в следующие шесть лет - это послание президента Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - сказал он, выступая в Госдуме.Для этого, по его словам, правительство сконцентрируется на следующих основных направлениях. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
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политика, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию

Мишустин счел основой работы правительства послание Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Основа работы правительства в следующие шесть лет - это послание президента Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин.
"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - сказал он, выступая в Госдуме.
Для этого, по его словам, правительство сконцентрируется на следующих основных направлениях. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
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