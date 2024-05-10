https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100700.html

Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин назвал основой работы послание Путина Федеральному собранию

Основа работы правительства в следующие шесть лет - это послание президента Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:24

2024-05-10T14:24

2024-05-10T14:49

политика

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Основа работы правительства в следующие шесть лет - это послание президента Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - сказал он, выступая в Госдуме.Для этого, по его словам, правительство сконцентрируется на следующих основных направлениях. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

https://ria.ru/20240510/zasedanie-1945097223.html

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политика, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф