https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны - РИА Новости, 10.05.2024
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
Внесение кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы кабмина — очевидное и понятное решение, это профессионал, тонко чувствующий экономику страны, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:42
2024-05-10T12:42
2024-05-10T12:42
политика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Внесение кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы кабмина — очевидное и понятное решение, это профессионал, тонко чувствующий экономику страны, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Мишустина премьером. "Никакой другой кандидатуры сегодня я лично не вижу. Именно такие профессиональные люди, которые тонко чувствуют экономику страны, структуру производства и социальную сферу — на своём месте", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что уже долгое время знаком с работой Мишустина — еще со времен работы последнего в качестве главы Федеральной налоговой службы. "Он был многократно в Совете Федерации, встречались, разговаривали. Само по себе тогда назначение его потом председателем правительства ни у меня, ни у коллег ничего, кроме одобрения и понимания, не вызвало. В последующие годы его работу увидел не только я, но и вся страна. Это было абсолютно верное, компетентное и профессиональное решение", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20240510/premer-ministr-1945046851.html
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политика, михаил мишустин, александр башкин, совет федерации рф, госдума рф, россия
Политика, Михаил Мишустин, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
Башкин назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Внесение кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы кабмина — очевидное и понятное решение, это профессионал, тонко чувствующий экономику страны, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Ранее комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Мишустина премьером.
"Никакой другой кандидатуры сегодня я лично не вижу. Именно такие профессиональные люди, которые тонко чувствуют экономику страны, структуру производства и социальную сферу — на своём месте", - сказал Башкин.
Сенатор отметил, что уже долгое время знаком с работой Мишустина — еще со времен работы последнего в качестве главы Федеральной налоговой службы.
"Он был многократно в Совете Федерации, встречались, разговаривали. Само по себе тогда назначение его потом председателем правительства ни у меня, ни у коллег ничего, кроме одобрения и понимания, не вызвало. В последующие годы его работу увидел не только я, но и вся страна. Это было абсолютно верное, компетентное и профессиональное решение", - подчеркнул парламентарий.