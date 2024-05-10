https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html

Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны

Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны - РИА Новости, 10.05.2024

Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны

Внесение кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы кабмина — очевидное и понятное решение, это профессионал, тонко чувствующий экономику страны, заявил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:42

2024-05-10T12:42

2024-05-10T12:42

политика

михаил мишустин

александр башкин

совет федерации рф

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Внесение кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы кабмина — очевидное и понятное решение, это профессионал, тонко чувствующий экономику страны, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Мишустина премьером. "Никакой другой кандидатуры сегодня я лично не вижу. Именно такие профессиональные люди, которые тонко чувствуют экономику страны, структуру производства и социальную сферу — на своём месте", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что уже долгое время знаком с работой Мишустина — еще со времен работы последнего в качестве главы Федеральной налоговой службы. "Он был многократно в Совете Федерации, встречались, разговаривали. Само по себе тогда назначение его потом председателем правительства ни у меня, ни у коллег ничего, кроме одобрения и понимания, не вызвало. В последующие годы его работу увидел не только я, но и вся страна. Это было абсолютно верное, компетентное и профессиональное решение", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20240510/premer-ministr-1945046851.html

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политика, михаил мишустин, александр башкин, совет федерации рф, госдума рф, россия