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КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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13:55 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/kprf-1945094553.html
КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства
КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства - РИА Новости, 10.05.2024
КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства
КПРФ подготовила "наказ" новому составу кабмина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:55
2024-05-10T13:55
политика
геннадий зюганов
кпрф
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ подготовила "наказ" новому составу кабмина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. "Фракция, посоветовавшись... подготовили мы наказ и к этому правительству, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил (Николай) Харитонов", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 законопроектах партии. Лидер КПРФ добавил, что правительство должно работать как слаженная команда. По мнению Зюганова, в настоящий момент оно не выполняет установки президента. Зюганов также подчеркнул, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава кабмина.
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политика, геннадий зюганов, кпрф, правительство рф, михаил мишустин
Политика, Геннадий Зюганов, КПРФ, Правительство РФ, Михаил Мишустин
КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства

Зюганов: фракция КПРФ подготовила наказ новому составу российского правительства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ подготовила "наказ" новому составу кабмина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Фракция, посоветовавшись... подготовили мы наказ и к этому правительству, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил (Николай) Харитонов", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 законопроектах партии.
Лидер КПРФ добавил, что правительство должно работать как слаженная команда. По мнению Зюганова, в настоящий момент оно не выполняет установки президента.
Зюганов также подчеркнул, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава кабмина.
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ПолитикаГеннадий ЗюгановКПРФПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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