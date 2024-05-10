https://ria.ru/20240510/kprf-1945094553.html

КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства

КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства - РИА Новости, 10.05.2024

КПРФ подготовила "наказ" новому составу правительства

КПРФ подготовила "наказ" новому составу кабмина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:55

2024-05-10T13:55

2024-05-10T13:55

политика

геннадий зюганов

кпрф

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ подготовила "наказ" новому составу кабмина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. "Фракция, посоветовавшись... подготовили мы наказ и к этому правительству, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил (Николай) Харитонов", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 законопроектах партии. Лидер КПРФ добавил, что правительство должно работать как слаженная команда. По мнению Зюганова, в настоящий момент оно не выполняет установки президента. Зюганов также подчеркнул, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава кабмина.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, геннадий зюганов, кпрф, правительство рф, михаил мишустин