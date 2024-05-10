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Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России - РИА Новости, 10.05.2024
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00:08 10.05.2024 (обновлено: 00:13 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/kontsert-1945035306.html
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России - РИА Новости, 10.05.2024
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России
Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T00:08
2024-05-10T00:13
нарва
ивангород
ленинградская область
день победы
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Как и в прошлом году, на российской стороне реки Нарва в преддверии 9 мая была установлена сцена с экраном, чтобы транслировать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. По оценке корреспондента ERR, на нарвской стороне для просмотра концерта собрались около двух тысяч зрителей. Впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая 2023 года. Тогда в своем выступлении губернатор Ленинградской области пообещал устраивать подобное шоу каждый год.
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нарва, ивангород, ленинградская область, день победы, в мире
Нарва, Ивангород, Ленинградская область, День Победы, В мире
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России

В Нарве около двух тысяч человек пришли смотреть концерт в Ивангороде через реку

© Фото : Админка Ленобласти/TelegramКонцерт в честь Дня Победы в Ивангороде
Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Админка Ленобласти/Telegram
Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Как и в прошлом году, на российской стороне реки Нарва в преддверии 9 мая была установлена сцена с экраном, чтобы транслировать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.
По оценке корреспондента ERR, на нарвской стороне для просмотра концерта собрались около двух тысяч зрителей.
Впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая 2023 года. Тогда в своем выступлении губернатор Ленинградской области пообещал устраивать подобное шоу каждый год.
 
НарваИвангородЛенинградская областьДень ПобедыВ мире
 
 
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