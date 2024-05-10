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Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России

Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России - РИА Новости, 10.05.2024

Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России

Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:08

2024-05-10T00:08

2024-05-10T00:13

нарва

ивангород

ленинградская область

день победы

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Как и в прошлом году, на российской стороне реки Нарва в преддверии 9 мая была установлена сцена с экраном, чтобы транслировать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. По оценке корреспондента ERR, на нарвской стороне для просмотра концерта собрались около двух тысяч зрителей. Впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая 2023 года. Тогда в своем выступлении губернатор Ленинградской области пообещал устраивать подобное шоу каждый год.

нарва

ивангород

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нарва, ивангород, ленинградская область, день победы, в мире