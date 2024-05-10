https://ria.ru/20240510/gosduma-1945121072.html

Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса

Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса - РИА Новости, 10.05.2024

Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса

Правительство РФ в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в России, заявил РИА Новости член комитета ГД РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:39

2024-05-10T15:39

2024-05-10T15:39

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в России, заявил РИА Новости член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. До этого прошли его встречи с фракциями. "Правительство России в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в стране. Сейчас мы совместно должны приложить максимум усилий, чтобы способствовать созданию благоприятной и стабильной среды, в которой предприниматели смогут успешно развиваться и приносить вклад в экономику страны. Поэтому с новым составом правительства мы готовы внимательно изучить и обсудить предложения, рассмотреть потенциальные проблемы и найти решения, которые будут способствовать развитию предпринимательства и росту реального дохода каждого работника, задействованного в малом и среднем бизнесе", - сказал Говырин. По его словам, для достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по развитию предпринимательства до 2036 года, необходимо провести системную работу по усовершенствованию программ поддержки предпринимателей. "Во-первых, следует активно развивать инновационные программы, направленные на развитие технологических стартапов и научно-исследовательских проектов. Во-вторых, необходимо повысить эффективность госрегулирования экономической деятельности предпринимателей, но не в сторону ужесточения, а в сторону предупреждения ошибок и нарушений. Важно разработать и внедрить новые механизмы, которые упростят процесс ведения бизнеса и сделают его более доступным", - сказал депутат. Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/marketpleysy-1945113522.html

https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

https://ria.ru/20240510/volodin-1945118031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия