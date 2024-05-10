Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/gosduma-1945121072.html
Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса
Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса - РИА Новости, 10.05.2024
Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса
Правительство РФ в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в России, заявил РИА Новости член комитета ГД РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:39
2024-05-10T15:39
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в России, заявил РИА Новости член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. До этого прошли его встречи с фракциями. "Правительство России в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в стране. Сейчас мы совместно должны приложить максимум усилий, чтобы способствовать созданию благоприятной и стабильной среды, в которой предприниматели смогут успешно развиваться и приносить вклад в экономику страны. Поэтому с новым составом правительства мы готовы внимательно изучить и обсудить предложения, рассмотреть потенциальные проблемы и найти решения, которые будут способствовать развитию предпринимательства и росту реального дохода каждого работника, задействованного в малом и среднем бизнесе", - сказал Говырин. По его словам, для достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по развитию предпринимательства до 2036 года, необходимо провести системную работу по усовершенствованию программ поддержки предпринимателей. "Во-первых, следует активно развивать инновационные программы, направленные на развитие технологических стартапов и научно-исследовательских проектов. Во-вторых, необходимо повысить эффективность госрегулирования экономической деятельности предпринимателей, но не в сторону ужесточения, а в сторону предупреждения ошибок и нарушений. Важно разработать и внедрить новые механизмы, которые упростят процесс ведения бизнеса и сделают его более доступным", - сказал депутат. Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/marketpleysy-1945113522.html
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html
https://ria.ru/20240510/volodin-1945118031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Госдумы отметил возможности для улучшения условий развития бизнеса

Депутат Говырин: новое правительство имеет все возможности для развития бизнеса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в России, заявил РИА Новости член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. До этого прошли его встречи с фракциями.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин
Вчера, 15:07
"Правительство России в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства в стране. Сейчас мы совместно должны приложить максимум усилий, чтобы способствовать созданию благоприятной и стабильной среды, в которой предприниматели смогут успешно развиваться и приносить вклад в экономику страны. Поэтому с новым составом правительства мы готовы внимательно изучить и обсудить предложения, рассмотреть потенциальные проблемы и найти решения, которые будут способствовать развитию предпринимательства и росту реального дохода каждого работника, задействованного в малом и среднем бизнесе", - сказал Говырин.
По его словам, для достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по развитию предпринимательства до 2036 года, необходимо провести системную работу по усовершенствованию программ поддержки предпринимателей.
"Во-первых, следует активно развивать инновационные программы, направленные на развитие технологических стартапов и научно-исследовательских проектов. Во-вторых, необходимо повысить эффективность госрегулирования экономической деятельности предпринимателей, но не в сторону ужесточения, а в сторону предупреждения ошибок и нарушений. Важно разработать и внедрить новые механизмы, которые упростят процесс ведения бизнеса и сделают его более доступным", - сказал депутат.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста
Вчера, 14:42
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами
Вчера, 15:24
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала