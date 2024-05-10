https://ria.ru/20240510/erevan-1945170305.html

В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном

В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 10.05.2024

В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном

Многотысячный митинг протеста граждан Армении в Ереване против демаркации границы с Азербайджаном завершился без происшествий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:03

2024-05-10T21:03

2024-05-10T21:04

в мире

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг протеста граждан Армении в Ереване против демаркации границы с Азербайджаном завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на площади Республики прошёл уже второй митинг подряд. Однако если в четверг площадь была плотно заполнена, люди стояли также на прилегающих улицах, то в пятницу собравшихся было в 2-3 раза меньше. Впрочем, в обоих случаях полиция стягивала значительные силы к дому правительства и министерству финансов. На митинге лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны, которые пройдут "в 10 местах Еревана и областях". Следующий митинг он анонсировал на вечер воскресенья. После этого официальная часть митинга закончилась, однако на площади еще остается несколько сотен активистов, которые обсуждают происходящее. Ранее Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240510/peregovory-1945088650.html

https://ria.ru/20240510/armenia-1945156644.html

https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html

армения

ереван

азербайджан

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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь