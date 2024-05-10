Рейтинг@Mail.ru
В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 10.05.2024 (обновлено: 21:04 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/erevan-1945170305.html
В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном
В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 10.05.2024
В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном
Многотысячный митинг протеста граждан Армении в Ереване против демаркации границы с Азербайджаном завершился без происшествий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:03
2024-05-10T21:04
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945153758_9:0:704:391_1920x0_80_0_0_25fbd730fc116d69978b04a4c8a58390.jpg
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг протеста граждан Армении в Ереване против демаркации границы с Азербайджаном завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу на площади Республики прошёл уже второй митинг подряд. Однако если в четверг площадь была плотно заполнена, люди стояли также на прилегающих улицах, то в пятницу собравшихся было в 2-3 раза меньше. Впрочем, в обоих случаях полиция стягивала значительные силы к дому правительства и министерству финансов. На митинге лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны, которые пройдут "в 10 местах Еревана и областях". Следующий митинг он анонсировал на вечер воскресенья. После этого официальная часть митинга закончилась, однако на площади еще остается несколько сотен активистов, которые обсуждают происходящее. Ранее Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240510/peregovory-1945088650.html
https://ria.ru/20240510/armenia-1945156644.html
https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945153758_100:0:621:391_1920x0_80_0_0_1925d6d4d4c7d0cb9f3ddf24f7f92b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
В Ереване завершился митинг против демаркации границы с Азербайджаном

Многотысячный митинг в Ереване завершился без происшествий

© Sputnik Армения — Новости/TelegramПротестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
© Sputnik Армения — Новости/Telegram
Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг протеста граждан Армении в Ереване против демаркации границы с Азербайджаном завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на площади Республики прошёл уже второй митинг подряд. Однако если в четверг площадь была плотно заполнена, люди стояли также на прилегающих улицах, то в пятницу собравшихся было в 2-3 раза меньше. Впрочем, в обоих случаях полиция стягивала значительные силы к дому правительства и министерству финансов.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате
Вчера, 13:13
На митинге лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны, которые пройдут "в 10 местах Еревана и областях". Следующий митинг он анонсировал на вечер воскресенья.
После этого официальная часть митинга закончилась, однако на площади еще остается несколько сотен активистов, которые обсуждают происходящее.
Ранее Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
На акции протеста в Армении задержали 12 человек
Вчера, 18:59
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Вид на город Ханкенди (Степанакерт) - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года
Вчера, 20:02
 
В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала