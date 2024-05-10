https://ria.ru/20240510/eksport-1945168188.html

На Дне экспорта на ВДНХ прошло погружение в мир экспортных возможностей

На Дне экспорта на ВДНХ прошло погружение в мир экспортных возможностей - РИА Новости, 10.05.2024

На Дне экспорта на ВДНХ прошло погружение в мир экспортных возможностей

Целый День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", прошел 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:35

2024-05-10T20:35

2024-05-10T20:35

выставка-форум "россия"

россия

африка

экономика

азия

вероника никишина

сергей иванов (политик)

василий осьмаков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Целый День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", прошел 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Весь день гости выставки и Дня экспорта посещали тематические мероприятия и дискуссии. Организаторами выступили Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России и Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Программу мероприятий открыла пленарная сессия в формате мастер–лекции "Возможности будущего: международная кооперация и экспорт", посвященная роли несырьевого неэнергетического экспорта в российской экономике, историям успеха наших компаний и образу будущего – целям развития, новой экспортной географии и обновленному нацпроекту. Модератором выступил экономический обозреватель, ведущий телеканала "Россия 24" Александр Кареевский.Участников лекции поприветствовали первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина."Экспорт - очень важная и основополагающая тема для развития страны. Его значимость напрямую обусловлена курсом России на достижение технологического суверенитета, который невозможно обеспечить без нашей субъектности на карте внешнеэкономических связей. Экспорт формирует большие рынки и эффект масштаба, необходимый для разработки новых прорывных технологий. Это то, что наши компании уже делают в Африке, и что предстоит сделать в Азии и Латинской Америке. Обновлённый нацпроект "Международная кооперация и экспорт" призван помочь им в этом", - отметил Осьмаков.Своим опытом поделились представители компаний, многие годы ведущих успешную экспортную деятельность. Среди них – генеральный продюсер "Анимационной студии Воронеж" Владимир Николаев, генеральный директор компании-поставщика медицинского оборудования "Листон" Юрий Сапрыгин, исполнительный директор Группы компаний "ЭФКО" Сергей Иванов, шеф-дизайнер Трансмашхолдинга Евгений Маслов, а также заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.Так, исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов предложил неожиданное толкование экспорта как источника жизненной энергии коллектива: "Возможная причина этого явления – особое пространственное мышление русского человека, которое в свое время стало источником и освоения Сибири, и русского космизма. Сегодня это находит продолжение в том, что экспортные победы отечественных производителей всегда воспринимаются позитивно, даже конкурентами. И практика ЭФКО показывает, что экспорт отлично работает как элемент социального "склеивания" и внутри компании, в рамках отрасли", - сказал Иванов.Кроме того, он озвучил новые подходы к осмыслению капитализма, который презентовал в этом году на импакт-саммите в африканской Руанде и которые положили начало новому африканскому проекту компании по строительству нескольких заводов и подготовке кадров на базе Академии африканского лидерства.Значительную часть аудитории представляли учащиеся, для которых Школа экспорта РЭЦ организовала бизнес-игру, показав возможности профессионального профилирования в ВЭД. В игре приняли участие студенты профильных программ из ведущих вузов: Всероссийской академии внешней торговли, Государственного университета управления, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Российской таможенной академии, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Президентской академии, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Дипломатической академии МИД России, Российского университета дружбы народов, Ярославского государственного университета. За активное участие все ребята получили сертификаты и подарки от Школы экспорта РЭЦ.Также РЭЦ провел мастер-класс для гостей Дня экспорта о создании международного стартапа и работе с сотнями брендов на азиатских онлайн-рынках. Зная о желании российского предпринимателя торговать на весь мир несмотря на текущие сложности, РЭЦ развивает уникальный проект, который позволяет привлекать зарубежный бизнес, его инфраструктуру и компетенции для продажи российских товаров в любой точке планеты."Клиенту "Моего экспорта" не нужно ни открывать зарубежные юрлица, ни искать склад за рубежом, а нужно только подать заявку на размещение продукции в одном или нескольких из 36 национальных магазинов на 17 международных электронных торговых площадках. В 2023 году к франшизе присоединилось 12 партнеров. Система сама подберет подходящий магазин и предложит аккредитованного партнера. Благодаря этому проекту в прошлом году иностранные потребители оформили порядка 1,5 млн заказов на российские товары в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Турции, Сингапуре и даже в Европе и США", — рассказал модератор мастер-класса, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Участие в программе Дня экспорта приняли также Фонд "Сколково" и РСПП с сессиями на тему примеров успешных экспортных кейсов, а также подготовки кадров в области ВЭД.Подводя итоги Дня экспорта, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула роль экспорта в укреплении российской экономики."День экспорта – это повод не только отметить достижениях наших экспортеров, но и заглянуть в будущее, где международная кооперация и экспорт станут основой устойчивого развития нашей экономики. Для России несырьевой неэнергетический экспорт сегодня – это органический "ключ" к росту на долгосрочной перспективе доходов наших граждан, крупнейший генератор рабочих мест и источник спроса на российскую продукцию. Ну и конечно же – это фактор внешней финансовой сбалансированности за счет притока валютной выручки, которая используется рынком в дальнейшем и для закупки промежуточной продукции и технологий. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это наша дорожная карта к новым горизонтам успеха, где каждый российский продукт найдет своего покупателя за рубежом. Вместе мы строим мосты, соединяющие Россию с миром, и каждый экспортер вносит в эту работу неоценимый вклад", - отметила Никишина.День экспорта организован Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и Российским экспортным центром.

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https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

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россия, африка, экономика, азия, вероника никишина, сергей иванов (политик), василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)