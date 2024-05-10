https://ria.ru/20240510/dtp-1945185295.html
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших при падении автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:46
2024-05-10T23:46
2024-05-10T23:46
происшествия
санкт-петербург
россия
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945144109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfcd5c1c0bf23fdd0805f2cd7bc04296.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших при падении автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. "Компания-перевозчик "Такси" возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика", – информирует комтранс в своем Telegram-канале. Как напоминает ведомство, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Также по поручению Беглова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании "Такси". "По окончании расследования происшествия его результаты будут официально опубликованы", – заключают в городском транспортном ведомстве. Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945173295.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945144109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79ea96afb05a60ddc1e9c522bb1785fe.jpg
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
2024-05-10T23:46
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП в Петербурге