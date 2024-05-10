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Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
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23:46 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/dtp-1945185295.html
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших при падении автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:46
2024-05-10T23:46
происшествия
санкт-петербург
россия
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших при падении автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. "Компания-перевозчик "Такси" возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика", – информирует комтранс в своем Telegram-канале. Как напоминает ведомство, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Также по поручению Беглова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании "Такси". "По окончании расследования происшествия его результаты будут официально опубликованы", – заключают в городском транспортном ведомстве. Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП с автобусом

Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших в ДТП в Петербурге

© РИА Новости Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
© РИА Новости
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Компания-перевозчик оплатит похороны пассажиров, погибших при падении автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту.
"Компания-перевозчик "Такси" возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика", – информирует комтранс в своем Telegram-канале.
Как напоминает ведомство, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Также по поручению Беглова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании "Такси".
"По окончании расследования происшествия его результаты будут официально опубликованы", – заключают в городском транспортном ведомстве.
Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге
Вчера, 21:37
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Падение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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