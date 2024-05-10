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Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением

Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением - РИА Новости, 10.05.2024

Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением

Водитель автобуса с пассажирами в Санкт-Петербурге не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил в пятницу городской... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:23

2024-05-10T14:23

2024-05-10T14:34

санкт-петербург

происшествия

россия

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель автобуса с пассажирами в Санкт-Петербурге не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил в пятницу городской комитет по транспорту."Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду", - говорится в сообщении.На место направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T14:23 true PT0M55S

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санкт-петербург, происшествия, россия, падение автобуса с моста в петербурге