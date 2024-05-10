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Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет - РИА Новости, 10.05.2024
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Наука
 
09:13 10.05.2024 (обновлено: 15:06 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html
Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет
Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет - РИА Новости, 10.05.2024
Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет
Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:13
2024-05-10T15:06
наука
космос - риа наука
земля
институт космических исследований
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. "За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", — сказал он. По словам собеседника агентства, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года. Позже Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что зарегистрировала новую, особо крупную вспышку на Солнце — класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Сейчас уровень вспышечной активности составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. В ближайшие двое-трое суток взрывная энергия пойдет на убыль. Геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
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космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Магнитная буря высшего уровня может накрыть Землю впервые за 20 лет

Ученый Богачев: магнитная буря высшего уровня может произойти на Земле 11 мая

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.
Позже Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что зарегистрировала новую, особо крупную вспышку на Солнце — класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Сейчас уровень вспышечной активности составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. В ближайшие двое-трое суток взрывная энергия пойдет на убыль. Геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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