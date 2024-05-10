https://ria.ru/20240510/borrel-1945089982.html

Боррель сделал неожиданное заявление о России

Боррель сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.05.2024

Боррель сделал неожиданное заявление о России

Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:23

2024-05-10T13:23

2024-05-10T22:38

специальная военная операция на украине

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жозеп боррель

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE."Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом", — сказал он. Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.

https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, украина, жозеп боррель