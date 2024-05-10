Боррель сделал неожиданное заявление о России
Боррель: Китай не заинтересован во влиянии на РФ в вопросе ситуации на Украине
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE.
"Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом", — сказал он.
Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.
"Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом", — сказал он.
Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.
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