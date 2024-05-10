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Боррель сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 10.05.2024 (обновлено: 22:38 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/borrel-1945089982.html
Боррель сделал неожиданное заявление о России
Боррель сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.05.2024
Боррель сделал неожиданное заявление о России
Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:23
2024-05-10T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
жозеп боррель
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE."Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом", — сказал он. Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.
https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html
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в мире, китай, россия, украина, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Жозеп Боррель
Боррель сделал неожиданное заявление о России

Боррель: Китай не заинтересован во влиянии на РФ в вопросе ситуации на Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RTVE.

"Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом", — сказал он.

Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Пекин поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаЖозеп Боррель
 
 
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