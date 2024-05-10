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Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
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21:37 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945173295.html
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге
Петербуржец Александр Тверитнев, который был одним из пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку с Поцелуева моста, рассказал о своих попытках выбраться наружу. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:37
2024-05-10T21:37
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Петербуржец Александр Тверитнев, который был одним из пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку с Поцелуева моста, рассказал о своих попытках выбраться наружу. "Мы стали вот так вот падать в воду... (за) доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом все. Полностью все заполнила (за)... секунды. Мы с женой держались за руки. Я ее потерял. Темно. Коричневая темная вода. Ничего не видно. Непонятно", – сказал Тверитнев, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Он уточнил, что вместе с женой занял места на задних сидениях, которые находятся на возвышении. "Мы сидели вторые от входа. Высоко... Я пытался выбить ногами стекла, но как-то вообще никак не получалось. Потом я прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Получилось - не получилось. Даже не успел набрать воздуха в рот, не сообразил, что так резко пойдет вода. Потом стал по поручням двигаться вперёд. Потом потерял ориентацию и по поручням двигался. Все в темноте происходило. Потом резкий свет - и меня вытаскивают... В бессознательном состоянии был, меня вытащили и посадили на катер, который там был", – вспоминает пассажир. По словам Тверитнева, его спасли "ребята дагестанцы", которые были "все мокрые". Мужчина отметил, что после аварии чувствует себя "нормально", но беспокоится о жене, о судьбе которой пока ничего не знает.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
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санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, Происшествия
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге

Пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал, что вода заполнила все моментально

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Петербуржец Александр Тверитнев, который был одним из пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку с Поцелуева моста, рассказал о своих попытках выбраться наружу.
"Мы стали вот так вот падать в воду... (за) доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом все. Полностью все заполнила (за)... секунды. Мы с женой держались за руки. Я ее потерял. Темно. Коричневая темная вода. Ничего не видно. Непонятно", – сказал Тверитнев, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
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Он уточнил, что вместе с женой занял места на задних сидениях, которые находятся на возвышении.
"Мы сидели вторые от входа. Высоко... Я пытался выбить ногами стекла, но как-то вообще никак не получалось. Потом я прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Получилось - не получилось. Даже не успел набрать воздуха в рот, не сообразил, что так резко пойдет вода. Потом стал по поручням двигаться вперёд. Потом потерял ориентацию и по поручням двигался. Все в темноте происходило. Потом резкий свет - и меня вытаскивают... В бессознательном состоянии был, меня вытащили и посадили на катер, который там был", – вспоминает пассажир.
По словам Тверитнева, его спасли "ребята дагестанцы", которые были "все мокрые". Мужчина отметил, что после аварии чувствует себя "нормально", но беспокоится о жене, о судьбе которой пока ничего не знает.
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