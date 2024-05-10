https://ria.ru/20240510/avtobus-1945173295.html

Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге

Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге

Петербуржец Александр Тверитнев, который был одним из пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку с Поцелуева моста, рассказал о своих попытках выбраться наружу. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:37

2024-05-10T21:37

2024-05-10T21:37

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945126709_0:162:2840:1760_1920x0_80_0_0_05d256cee450eae07af669cf9960eddf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Петербуржец Александр Тверитнев, который был одним из пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку с Поцелуева моста, рассказал о своих попытках выбраться наружу. "Мы стали вот так вот падать в воду... (за) доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом все. Полностью все заполнила (за)... секунды. Мы с женой держались за руки. Я ее потерял. Темно. Коричневая темная вода. Ничего не видно. Непонятно", – сказал Тверитнев, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Он уточнил, что вместе с женой занял места на задних сидениях, которые находятся на возвышении. "Мы сидели вторые от входа. Высоко... Я пытался выбить ногами стекла, но как-то вообще никак не получалось. Потом я прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Получилось - не получилось. Даже не успел набрать воздуха в рот, не сообразил, что так резко пойдет вода. Потом стал по поручням двигаться вперёд. Потом потерял ориентацию и по поручням двигался. Все в темноте происходило. Потом резкий свет - и меня вытаскивают... В бессознательном состоянии был, меня вытащили и посадили на катер, который там был", – вспоминает пассажир. По словам Тверитнева, его спасли "ребята дагестанцы", которые были "все мокрые". Мужчина отметил, что после аварии чувствует себя "нормально", но беспокоится о жене, о судьбе которой пока ничего не знает.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

https://ria.ru/20240510/gosnagrady-1945171031.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия