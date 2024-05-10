https://ria.ru/20240510/avtobus-1945137590.html

Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании

Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании - РИА Новости, 10.05.2024

Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании

Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:55

2024-05-10T16:55

2024-05-10T17:12

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании "Такси"."Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр", - говорится в комментарии представителя компании.В компании также отметили, водитель автобуса компании "Такси" при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

https://ria.ru/20240510/avtobus-1945122159.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия