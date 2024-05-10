Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании
Компания: упавший в реку в Петербурге автобус прошёл необходимый техосмотр
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании "Такси".
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"Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр", - говорится в комментарии представителя компании.
В компании также отметили, водитель автобуса компании "Такси" при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.