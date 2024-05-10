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Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании - РИА Новости, 10.05.2024
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16:55 10.05.2024 (обновлено: 17:12 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945137590.html
Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании
Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании - РИА Новости, 10.05.2024
Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании
Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:55
2024-05-10T17:12
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании "Такси"."Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр", - говорится в комментарии представителя компании.В компании также отметили, водитель автобуса компании "Такси" при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, Происшествия
Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен, заявили в компании

Компания: упавший в реку в Петербурге автобус прошёл необходимый техосмотр

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Автобус, упавший в реку в Петербурге, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту со ссылкой на представителя компании "Такси".
«
"Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр", - говорится в комментарии представителя компании.
В компании также отметили, водитель автобуса компании "Такси" при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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Санкт-ПетербургПадение автобуса с моста в ПетербургеПроисшествия
 
 
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