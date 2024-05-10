https://ria.ru/20240510/avtobus-1945122159.html

Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге

Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге

Компанию "Такси", сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса с пассажирами в Петербурге, 23 раза привлекали административной ответственности, РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:42

2024-05-10T15:42

2024-05-10T15:44

санкт-петербург

россия

происшествия

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Компанию "Такси", сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса с пассажирами в Петербурге, 23 раза привлекали административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ 23 раза", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240510/avtobus-1945108042.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, происшествия, падение автобуса с моста в петербурге