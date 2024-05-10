https://ria.ru/20240510/avtobus-1945122159.html
Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге
Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге
Компанию "Такси", сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса с пассажирами в Петербурге, 23 раза привлекали административной ответственности, РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:42
2024-05-10T15:42
2024-05-10T15:44
санкт-петербург
россия
происшествия
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Компанию "Такси", сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса с пассажирами в Петербурге, 23 раза привлекали административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга привлекали ООО "Такси" к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ 23 раза", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945108042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, происшествия, падение автобуса с моста в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, Падение автобуса с моста в Петербурге
Появились подробности о фирме-работодателе водителя автобуса в Петербурге
Работодателя водителя автобуса в Петербурге 23 раза привлекали к административке