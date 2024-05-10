https://ria.ru/20240510/avariya-1945128620.html

Очевидцы рассказали подробности об аварии с автобусом в Петербурге

Очевидцы рассказали подробности об аварии с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Очевидцы рассказали подробности об аварии с автобусом в Петербурге

"Огромное число машин" экстренных служб прибыли к месту ДТП с автобусом в Петербурге, рассказала РИА Новости женщина, живущая, недалеко от того места, где... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:10

2024-05-10T16:10

2024-05-10T16:10

происшествия

падение автобуса с моста в петербурге

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. "Огромное число машин" экстренных служб прибыли к месту ДТП с автобусом в Петербурге, рассказала РИА Новости женщина, живущая, недалеко от того места, где автобус упал в реку Мойку. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП. "Я как раз укладывала дочку спать, когда за окнами раздался звук сирен. Просто огромное количество машин проехало - и скорые, и пожарные, и полиция. Дочка заснуть так и не смогла, так что пришлось идти на прогулку", - сказала собеседница агентства. В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

санкт-петербург

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происшествия, падение автобуса с моста в петербурге, санкт-петербург