https://ria.ru/20240510/avariya-1945107614.html

Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека

Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024

Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека

Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:49

2024-05-10T14:49

2024-05-10T15:00

происшествия

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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2024

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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге