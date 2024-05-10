https://ria.ru/20240510/avariya-1945107614.html
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека
Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:49
2024-05-10T14:49
2024-05-10T15:00
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация", - сообщил источник.
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека
При ДТП в Петербурге погибли 4 человека, еще 4 в состоянии клинической смерти