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Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024
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14:49 10.05.2024 (обновлено: 15:00 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avariya-1945107614.html
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2024
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека
Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:49
2024-05-10T15:00
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге
Источник: при падении автобуса с моста в Петербурге погибли четыре человека

При ДТП в Петербурге погибли 4 человека, еще 4 в состоянии клинической смерти

© МЧС России/TelegramАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© МЧС России/Telegram
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация", - сообщил источник.
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
Вчера, 14:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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