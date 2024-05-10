Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване
Архиепископ Баграт анонсировал акции неповиновения в Ереване и областях
Архиепископ Баграт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны.
"Завтра в десяти местах Еревана и областях пройдут мирные акции неповиновения. Митинга не будет. Мы встретимся в воскресенье в 18:30 (17:30 мск) на площади Республики", — сказал Галстанян во время митинга в столице.
Он отметил, что в субботу проведет консультации с экспертными и профессиональными группами. Галстанян также предложил присоединившимся к протестам дипломатам разработать концепцию мирных переговоров и делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, офицерам запаса — концепцию безопасности, а участникам митинга проводить "вежливые и настойчивые беседы" с депутатами правящей фракции "Гражданский договор".
Митинг на площади Республики проходит второй день подряд. Вечером в четверг Галстанян, возглавляющий протест, заявил, что намерен добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как и накануне, полицейские со щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в Дом правительства и Минфин — их здания также расположены на площади Республики.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под юрисдикцию Баку нескольких приграничных территорий.
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран удастся зафиксировать прогресс.
В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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