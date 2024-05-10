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Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
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20:01 10.05.2024 (обновлено: 21:06 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/aktsii-1945163651.html
Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване
Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:01
2024-05-10T21:06
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
евросоюз
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны. "Завтра в десяти местах Еревана и областях пройдут мирные акции неповиновения. Митинга не будет. Мы встретимся в воскресенье в 18:30 (17:30 мск) на площади Республики", — сказал Галстанян во время митинга в столице. Он отметил, что в субботу проведет консультации с экспертными и профессиональными группами. Галстанян также предложил присоединившимся к протестам дипломатам разработать концепцию мирных переговоров и делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, офицерам запаса — концепцию безопасности, а участникам митинга проводить "вежливые и настойчивые беседы" с депутатами правящей фракции "Гражданский договор".Митинг на площади Республики проходит второй день подряд. Вечером в четверг Галстанян, возглавляющий протест, заявил, что намерен добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Как и накануне, полицейские со щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в Дом правительства и Минфин — их здания также расположены на площади Республики.Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под юрисдикцию Баку нескольких приграничных территорий.В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран удастся зафиксировать прогресс. В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html
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в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз
Лидер протестов в Армении анонсировал акции неповиновения в Ереване

Архиепископ Баграт анонсировал акции неповиновения в Ереване и областях

© Yerkir Media - News/YoutubeАрхиепископ Баграт
Архиепископ Баграт
© Yerkir Media - News/Youtube
Архиепископ Баграт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал на субботу акции неповиновения в Ереване и областях страны.
"Завтра в десяти местах Еревана и областях пройдут мирные акции неповиновения. Митинга не будет. Мы встретимся в воскресенье в 18:30 (17:30 мск) на площади Республики", — сказал Галстанян во время митинга в столице.
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Он отметил, что в субботу проведет консультации с экспертными и профессиональными группами. Галстанян также предложил присоединившимся к протестам дипломатам разработать концепцию мирных переговоров и делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, офицерам запаса — концепцию безопасности, а участникам митинга проводить "вежливые и настойчивые беседы" с депутатами правящей фракции "Гражданский договор".
Митинг на площади Республики проходит второй день подряд. Вечером в четверг Галстанян, возглавляющий протест, заявил, что намерен добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как и накануне, полицейские со щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в Дом правительства и Минфин — их здания также расположены на площади Республики.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под юрисдикцию Баку нескольких приграничных территорий.
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В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюз
 
 
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