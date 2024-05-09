https://ria.ru/20240509/vstrecha-1944903202.html

Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая - РИА Новости, 09.05.2024

Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:50

2024-05-09T11:50

2024-05-09T14:15

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

сергей шойгу

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944922561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd91635adef919399a2f6fcacdb39920.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу. "Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно", - рассказал Путин. "В три ночи", - уточнил Лукашенко. "В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча", - сказал Путин. "И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения", - добавил он.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об обсуждении с Лукашенко ситуации на Украине Путин рассказал, что вечером 8 мая допоздна обсуждал ситуацию на Украине с Лукашенко. Среди тем была обстановка на линии соприкосновения, лидеры пообщались также с Шойгу и главой Генштаба. Лукашенко добавил, что встреча завершилась в три часа ночи. 2024-05-09T11:50 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей шойгу, политика