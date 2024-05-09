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Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая - РИА Новости, 09.05.2024
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11:50 09.05.2024 (обновлено: 14:15 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/vstrecha-1944903202.html
Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая
Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая - РИА Новости, 09.05.2024
Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:50
2024-05-09T14:15
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу. "Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно", - рассказал Путин. "В три ночи", - уточнил Лукашенко. "В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча", - сказал Путин. "И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения", - добавил он.
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Путин об обсуждении с Лукашенко ситуации на Украине
Путин рассказал, что вечером 8 мая допоздна обсуждал ситуацию на Украине с Лукашенко. Среди тем была обстановка на линии соприкосновения, лидеры пообщались также с Шойгу и главой Генштаба. Лукашенко добавил, что встреча завершилась в три часа ночи.
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей шойгу, политика
Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Политика
Путин и Лукашенко рассказали, о чем говорили на встрече 8 мая

Путин и Лукашенко на встрече вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно", - рассказал Путин.
"В три ночи", - уточнил Лукашенко.
"В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча", - сказал Путин.
"И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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