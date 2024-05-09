Рейтинг@Mail.ru
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 09.05.2024 (обновлено: 11:18 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/voyna-1944880469.html
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин
Сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:18
2024-05-09T11:18
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
россия
владимир путин
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944892501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aadde87bdcc34dac738d446239a06ceb.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", - сказал Путин на Красной площади во время парада Победы.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:18
true
PT8M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944892501_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0c7e201564d1468559176fba7702388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великая отечественная война (1941-1945), в мире, россия, владимир путин, день победы — 2024
Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Россия, Владимир Путин, День Победы — 2024
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин

Путин: правда о войне мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", - сказал Путин на Красной площади во время парада Победы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
 
Великая Отечественная война (1941-1945)В миреРоссияВладимир ПутинДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала