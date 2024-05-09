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Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин
Сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:18
2024-05-09T10:18
2024-05-09T11:18
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни", - сказал Путин на Красной площади во время парада Победы.
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:18
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РИА Новости
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великая отечественная война (1941-1945), в мире, россия, владимир путин, день победы — 2024
Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Россия, Владимир Путин, День Победы — 2024
Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, заявил Путин
Путин: правда о войне мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи