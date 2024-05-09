https://ria.ru/20240509/vilfand-1944840601.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая

Погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:14

2024-05-09T03:14

2024-05-09T03:14

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5 градусов и будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра и высокой влажности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ночные и утренние часы 9 мая на территории Московской области и соседних регионов ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов. В центре Москвы минимальные температуры будут около 0 градусов, это связано с тем, что стены домов в мегаполисе отдают тепло приземному слою воздуха. Днем температура в столице не поднимется выше 3-5 градусов. "Это будет близко к рекордно низким значениям, потому что до этого самый холодный день был семь лет тому назад, 9 мая 2017 года. Температура тогда была плюс всего 4,6 градуса, впервые температура была ниже 5 градусов. Сейчас такая же ситуация", - сообщил синоптик. Он отметил, что погода днем 9 мая в Москве будет ветреной с порывами до 20 метров в секунду и небольшими осадками в виде мокрого снега. "Резкие порывы северного ветра при большой относительной влажности будут добавлять ощущение дискомфорта. Ощущение будет, что температура отрицательная, от 0 до минус 3 градусов", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240509/parad-1944836456.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, день победы