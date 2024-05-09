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Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024
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03:14 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vilfand-1944840601.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая
Погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:14
2024-05-09T03:14
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5 градусов и будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра и высокой влажности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ночные и утренние часы 9 мая на территории Московской области и соседних регионов ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов. В центре Москвы минимальные температуры будут около 0 градусов, это связано с тем, что стены домов в мегаполисе отдают тепло приземному слою воздуха. Днем температура в столице не поднимется выше 3-5 градусов. "Это будет близко к рекордно низким значениям, потому что до этого самый холодный день был семь лет тому назад, 9 мая 2017 года. Температура тогда была плюс всего 4,6 градуса, впервые температура была ниже 5 градусов. Сейчас такая же ситуация", - сообщил синоптик. Он отметил, что погода днем 9 мая в Москве будет ветреной с порывами до 20 метров в секунду и небольшими осадками в виде мокрого снега. "Резкие порывы северного ветра при большой относительной влажности будут добавлять ощущение дискомфорта. Ощущение будет, что температура отрицательная, от 0 до минус 3 градусов", - добавил метеоролог.
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, день победы
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 9 мая

Вильфанд: москвичей ждет одно из самых холодных 9 мая в истории

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСнег в Москве. 7 мая 2024
Снег в Москве. 7 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Снег в Москве. 7 мая 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Погода в День Победы, 9 мая, в Москве приблизится к рекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, температура не поднимется выше 3-5 градусов и будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра и высокой влажности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ночные и утренние часы 9 мая на территории Московской области и соседних регионов ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов. В центре Москвы минимальные температуры будут около 0 градусов, это связано с тем, что стены домов в мегаполисе отдают тепло приземному слою воздуха. Днем температура в столице не поднимется выше 3-5 градусов.
Майский снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

Снег в Москве

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

Снег в Москве

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

Снег в Москве

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

Снег в Москве

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

Снег в Москве

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

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Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

Снег в Москве

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

Снег в Москве

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 8

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Это будет близко к рекордно низким значениям, потому что до этого самый холодный день был семь лет тому назад, 9 мая 2017 года. Температура тогда была плюс всего 4,6 градуса, впервые температура была ниже 5 градусов. Сейчас такая же ситуация", - сообщил синоптик.
Он отметил, что погода днем 9 мая в Москве будет ветреной с порывами до 20 метров в секунду и небольшими осадками в виде мокрого снега.
"Резкие порывы северного ветра при большой относительной влажности будут добавлять ощущение дискомфорта. Ощущение будет, что температура отрицательная, от 0 до минус 3 градусов", - добавил метеоролог.
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Вильфанд допустил проведение воздушной части Парада Победы в Москве
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