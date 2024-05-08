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Майский снегопад в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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19:51 08.05.2024 (обновлено: 23:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/snegopad-1944728293.html
Майский снегопад в Москве
Майский снегопад в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Майский снегопад в Москве
Мощный снегопад обрушился сегодня на Москву. Белые хлопья полностью закрыли зеленую листву на деревьях и распустившиеся на городских клумбах тюльпаны и виолы... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:51
2024-05-08T23:46
фото
москва
общество
жкх
ювао (москва)
погода
снегопад в москве
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Мощный снегопад обрушился сегодня на Москву. Белые хлопья полностью закрыли зеленую листву на деревьях и распустившиеся на городских клумбах тюльпаны и виолы. Последствия снежного майского апокалипсиса — в фотоленте Ria.ru.
москва
ювао (москва)
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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фото, фото, москва, общество, жкх, ювао (москва), погода, снегопад в москве, экология в россии, происшествия
Фото, Москва, Общество, ЖКХ, ЮВАО (Москва), Погода, Снегопад в Москве, Экология в России, Происшествия

Майский снегопад в Москве

Читать ria.ru в
Мощный снегопад обрушился сегодня на Москву. Белые хлопья полностью закрыли зеленую листву на деревьях и распустившиеся на городских клумбах тюльпаны и виолы. Последствия снежного майского апокалипсиса — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

Снег в Москве

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

Снег в Москве

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

Снег в Москве

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

Снег в Москве

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

Снег в Москве

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

Снег в Москве

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

Снег в Москве

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

Снег в Москве

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 8
 
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