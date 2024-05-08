https://ria.ru/20240508/snegopad-1944728293.html

Майский снегопад в Москве

Майский снегопад в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

Майский снегопад в Москве

Мощный снегопад обрушился сегодня на Москву. Белые хлопья полностью закрыли зеленую листву на деревьях и распустившиеся на городских клумбах тюльпаны и виолы... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:51

2024-05-08T19:51

2024-05-08T23:46

фото

москва

общество

жкх

ювао (москва)

погода

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944724793_0:284:3024:1985_1920x0_80_0_0_9e1f32d884491030339d146df86aab7d.jpg

Мощный снегопад обрушился сегодня на Москву. Белые хлопья полностью закрыли зеленую листву на деревьях и распустившиеся на городских клумбах тюльпаны и виолы. Последствия снежного майского апокалипсиса — в фотоленте Ria.ru.

москва

ювао (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, общество, жкх, ювао (москва), погода, снегопад в москве, экология в россии, происшествия