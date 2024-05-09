https://ria.ru/20240509/veteran-1944888951.html

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым - РИА Новости, 09.05.2024

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:55

2024-05-09T10:55

2024-05-09T10:57

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости. Ветеран смотрит парад на трибуне рядом с верховным главнокомандующим. В июле Куропаткову исполнится 101 год. Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад. Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым. После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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