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Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым - РИА Новости, 09.05.2024
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10:55 09.05.2024 (обновлено: 10:57 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/veteran-1944888951.html
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым - РИА Новости, 09.05.2024
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым
Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:55
2024-05-09T10:57
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости. Ветеран смотрит парад на трибуне рядом с верховным главнокомандующим. В июле Куропаткову исполнится 101 год. Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад. Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым. После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Сталинград, Москва, Ленинград, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Евгением Куропатковым

Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости.
Ветеран смотрит парад на трибуне рядом с верховным главнокомандующим. В июле Куропаткову исполнится 101 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад.
Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым.
После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади.
После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
 
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