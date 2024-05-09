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Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым - РИА Новости, 09.05.2024
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым
Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:55
2024-05-09T10:55
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости. Ветеран смотрит парад на трибуне рядом с верховным главнокомандующим. В июле Куропаткову исполнится 101 год. Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад. Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым. После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сталинград, Москва, Ленинград, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Куропатковым
Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Евгением Куропатковым
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости.
Ветеран смотрит парад на трибуне рядом с верховным главнокомандующим. В июле Куропаткову исполнится 101 год.
Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад.
Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым.
После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади.
После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.