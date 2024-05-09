https://ria.ru/20240509/venki-1945023063.html

В Гаване возложили венки к памятнику советскому воину-интернационалисту

В Гаване возложили венки к памятнику советскому воину-интернационалисту - РИА Новости, 09.05.2024

В Гаване возложили венки к памятнику советскому воину-интернационалисту

Торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому воину-интернационалисту, посвящённая 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:24

2024-05-09T21:24

2024-05-09T21:24

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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому воину-интернационалисту, посвящённая 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в Гаване с участием министерства обороны и правительства Кубы, дипломатов и представителей дружественных стран, сообщила российская дипмиссия. "Девятого мая состоялось возложение венков к Мемориалу Советскому воину-интернационалисту, посвящённое 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ. В торжественной церемонии с участием почетного караула приняли участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, министр Революционных вооружённых сил республики Альваро Лопес, послы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, президент Кубинского института дружбы с народами Фернандо Гонсалес, аккредитованные на острове военные атташе и дипломаты дружественных государств, представители правительства Кубы, российские соотечественники и неравнодушные кубинцы. Глава ВВС Кубы Марио Родригес, выступая на церемонии с речью, выделил решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма и призвал к дальнейшему сотрудничеству между Россией и Кубой перед лицом общих угроз. Перед возложением венков участники церемонии традиционно провели на территории мемориала акцию "Сад памяти", высадив в память об участниках сражений Великой Отечественной войны шесть молодых сосен.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944976080.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944945216.html

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в мире, куба, россия, гавана, виктор коронелли, день победы