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Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024
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17:34 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944988316.html
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:34
2024-05-09T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские систематически уничтожают арсенал артиллерийских орудий Украины. &lt;…&gt; русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия слабеет на полях сражений. Даже когда украинские чиновники и украинские офицеры жалуются на нехватку людей, с которыми им приходится воевать, их уровень потерь растет, пояснил он."Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным", — резюмировал он.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944977862.html
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в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

Меркурис: ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские систематически уничтожают арсенал артиллерийских орудий Украины. <…> русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию", — отметил он.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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По словам эксперта, украинская армия слабеет на полях сражений. Даже когда украинские чиновники и украинские офицеры жалуются на нехватку людей, с которыми им приходится воевать, их уровень потерь растет, пояснил он.
"Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным", — резюмировал он.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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