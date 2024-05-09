https://ria.ru/20240509/ukraina-1944988316.html

Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:34

2024-05-09T17:34

2024-05-09T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские систематически уничтожают арсенал артиллерийских орудий Украины. <…> русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия слабеет на полях сражений. Даже когда украинские чиновники и украинские офицеры жалуются на нехватку людей, с которыми им приходится воевать, их уровень потерь растет, пояснил он."Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным", — резюмировал он.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944977862.html

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в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, сша