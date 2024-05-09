https://ria.ru/20240509/ukraina-1944988316.html
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:34
2024-05-09T17:34
2024-05-09T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают украинскую артиллерию, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские систематически уничтожают арсенал артиллерийских орудий Украины. <…> русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия слабеет на полях сражений. Даже когда украинские чиновники и украинские офицеры жалуются на нехватку людей, с которыми им приходится воевать, их уровень потерь растет, пояснил он."Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным", — резюмировал он.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944977862.html
https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Меркурис: ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы