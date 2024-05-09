https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается

От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается - РИА Новости, 09.05.2024

От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается

В День Великой Победы невольно думается об СВО — о том, как похожа и непохожа она на Великую Отечественную. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

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великая отечественная война (1941-1945)

день победы — 2024

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В День Великой Победы невольно думается об СВО — о том, как похожа и непохожа она на Великую Отечественную.Очень трудно дается долгая, изматывающая война на нервах. Все время кажется: ну вот еще одно, последнее усилие, еще один штурм, и вот она — победа. Но нет, такое бывает только в фантазиях диванных воинов, а реальная война — это тяжелая работа, это годы жизни. Наши предки знали это очень хорошо.Похожи и долгие, упорные попытки предотвратить горячую фазу конфликта. Все, что происходило между Россией и Западом в 2014-2022 годах, один в один напоминает маневрирования Москвы в попытках оттянуть Вторую мировую войну в 1930-е. Как и тогда, она нам была совершенно не нужна — на кровопролитии любят навариваться лишь западные элиты.Точно так же эти годы были использованы для плодотворного строительства суверенной экономики. Как ни относись к Сталину, но подготовка России к нынешнему раунду противостояния с Западом шла в полном соответствии с его "либо мы это сделаем, либо нас сомнут". Мы не только "пробежали" отставание от передовых стран, мы в процессе намного их перегнали. Но останавливаться нельзя.На впечатлительных людей тяжело действует иллюзия одиночества современной России. Есть известный либеральный миф, согласно которому СССР не победил бы в Великой Отечественной, если бы не союзники.Миф этот много раз был разоблачен. Во-первых, ленд-лиз не был подарком — за него было честно заплачено. Во-вторых, в подавляющей своей части наша военная машина зависела лишь от нашего промпроизводства. А за его сохранение нужно благодарить блестяще организовавшего эвакуацию заводов товарища Берию и наших героических предков, которые в тылу совершили не меньше подвигов, чем на войне.Да, несколько лет в западной инфоповестке СССР выглядел неплохо, в Голливуде сняли пару лент об американо-советской дружбе, а "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскара" в номинации "Документальный фильм". Но длилось все это очень недолго.Еще не успела кончиться война, как наши, так сказать, "союзники" спланировали операцию "Немыслимое" — нападение своими, польскими и немецкими силами на советские войска и "вытеснение" их из Европы. В 1945-м американцы принялись грозить нам атомной бомбой, в 1946-м Черчилль произнес Фултонскую речь, официально развязав против нас холодную войну. Что называется, спаси меня, боже, от моих союзников, а уж с врагами я справлюсь сам.Друзей современной России часто упрекают в том, что они ищут ситуативных выгод. Но лучше уж взаимовыгодное сотрудничество, чем сплетаться в змеином клубке с англосаксами. Там нас ненавидят чисто и бескорыстно, готовы разориться и убиться об стенку, лишь бы нам насолить.Если реально посмотреть на ситуацию, то Россия сегодня не просто не одинока — ее цели и устремления разделяет и поддерживает огромное мировое большинство. Да, западная машина пропаганды работает как не в себя. Да, там ловко замешаны ненависть к России и модная повестка, все как-то специально так устроено, что, если ты хочешь казаться современным и без угрызений совести потягивать свой лавандовый раф, сидя в экологически дружественной кофейне, ты должен хвалить Украину, ругать Москву и обсуждать проблемы грудного вскармливания у трансгендеров.Но проблема в том, что повесточка эта давно протухла и отчаянно всем надоела. То, что по-настоящему ново и современно, — это отчаянная смелость России, рискнувшей бросить вызов западному мироустройству. Сражаться с богатейшим военным альянсом мира за свою независимость, освобождать от западной оккупации свои земли — вот это действительно новаторский подход. Никто на такое не решается.В мире нет другой страны, которая так открыто противопоставила бы себя западной гегемонии. Даже могущественный Китай — первая экономика мира! — ограничивается предупреждениями и увещеваниями в адрес западных партнеров. Даже охваченная патриотическим энтузиазмом Индия до сих пор пытается сидеть на двух стульях. Что уж говорить про страны поменьше?Борьбу России — честную, самоотверженную, на всех фронтах — видят миллиарды простых людей во всем мире. Порой их продажные элиты затыкают им рот. А иногда на смену им приходят новые — непродажные.Для подавляющего большинства людей в мире Россия — это страна истинной демократии, реальной власти народа. Страна, где не подавляют здоровые инстинкты людей — любовь мужчины и женщины, любовь к своей Родине, любовь к Богу. Страна, где свобода веры удачно сочетается со светским характером государства, свобода слова с уважением друг к другу, где заботятся о семьях, развивают города и села, живут и трудятся в мире и гармонии.Все это как небо от земли далеко от того безумия, которое воцарилось в городах Запада, — им практически каждый день можно полюбоваться в новостях. Расовые бунты, политические разборки, ЛГБТ-мятежи, еврейские погромы, фермеры с навозом, бомжи с фентанилом, то крысы, то клопы, то Бандера с факельными шествиями. Контролируемый хаос? Не смешите мои тапочки. Это просто хаос, анархия, война всех против всех — и вместе с тем жесточайшая диктатура, уничтожающая всех своих противников. На наших глазах Запад превращается в Украину — пожирающую себя изнутри страну третьего мира.Россия ведет СВО, чтобы распространить вширь свою цивилизацию, чтобы спасти от западной анархии всех своих. Люди прекрасно это знают и нас ждут. На украинских территориях нашим военным активно помогает наше подполье. Вэсэушники вызывают "Волгу", наши друзья на той стороне доносят до нас нужную информацию, мирные жители ждут наших войск, потому что они принесут им долгожданный мир.На нашей стороне не только миллионы жителей б. УССР, но и миллионы простых европейцев, которые абсолютно не хотят идти на фронт и умирать за Одессу. В Германии для таких людей придумали обзывалку "понимающие Путина", но такие "понимающие" живут везде, в том числе и в США.С нами жители всех бывших западных колоний — уж им-то не знать, какие причудливые обличья принимает неоколониализм, как он натравливает друг на друга народы, как он боится их объединения. В самом деле, разве не худший кошмар Запада сегодня — воссоединение России и Украины?Нас очень много, и наша борьба — на всех фронтах — обязательно приведет человечество к победе, освободив мир от диктата умирающего гегемона. И тогда станет ясно, что СВО была лишь частью грандиозного глобального противостояния — по сути, третьей мировой войны. И тогда мы скажем друг другу: "С Днем Победы!" и переведем это на все языки мира для миллиардов наших друзей и союзников.

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https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944653852.html

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