https://ria.ru/20240509/solntse-1944939127.html

Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый

Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый - РИА Новости, 09.05.2024

Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый

Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:14

2024-05-09T14:14

2024-05-09T14:57

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. "Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд", — сказал он.Как уточнил специалист, приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00."Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале", — пояснил Богачев.Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.Как указывали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине этого года, а по другим — сдвинется на 2025-й.

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

https://ria.ru/20240509/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, институт космических исследований, российская академия наук, солнце, космос - риа наука