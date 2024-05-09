https://ria.ru/20240509/solntse-1944939127.html
Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый
Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый - РИА Новости, 09.05.2024
Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый
Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:14
2024-05-09T14:14
2024-05-09T14:57
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. "Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд", — сказал он.Как уточнил специалист, приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00."Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале", — пояснил Богачев.Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.Как указывали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине этого года, а по другим — сдвинется на 2025-й.
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
https://ria.ru/20240509/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, институт космических исследований, российская академия наук, солнце, космос - риа наука
Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, Солнце, Космос - РИА Наука
Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый
Лаборатория ИКИ РАН: Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы 10-11 мая
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд", — сказал он.
Как уточнил специалист, приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00.
"Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале", — пояснил Богачев.
Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле
магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
Как указывали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине этого года, а по другим — сдвинется на 2025-й.