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В Молдавии более 150 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты

В Молдавии более 150 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 09.05.2024

В Молдавии более 150 человек оштрафуют за ношение георгиевской ленты

Полиция Молдавии зафиксировала 150 случаев ношения запрещенной в стране георгиевской ленты, нарушители будут оштрафованы, сообщила пресс-офицер полиции Диана... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:39

2024-05-09T19:39

2024-05-09T19:39

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молдавия

украина

гагаузия

великая отечественная война (1941-1945)

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Полиция Молдавии зафиксировала 150 случаев ношения запрещенной в стране георгиевской ленты, нарушители будут оштрафованы, сообщила пресс-офицер полиции Диана Фетко. "Правоохранители зафиксировали более 150 человек, носивших георгиевскую ленту. Полиция постоянно следит за людьми, участвующими в сегодняшних событиях. Все лица, допустившие нарушения законодательства, фиксируются, выявляются и в дальнейшем будут вызваны в полицию и задокументированы", - заявила Фетко журналистам. По ее словам, было решено не оформлять протоколы на местах, чтобы не допускать провокаций или конфликтов. В полиции уточнили, что на митингах в Гагаузии было зафиксировано более 60 человек, а на марше в Кишиневе - более 90. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20240509/sandu-1944877986.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944979458.html

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в мире, молдавия, украина, гагаузия, великая отечественная война (1941-1945)